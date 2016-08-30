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李全教當選無效 民進黨：洪秀柱應道歉

2016-08-30  15:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨籍台南市議長李全教當選無效民事官司，二審判決當選無效，同時失去議員和議長身分，民進黨台南市黨部發言人邱莉莉表示，國民黨在議員、議長選舉兩次提名李全教，結果他卻雙重賄選，可說是「每選必賄」，李全教敗壞選風背後促成的元凶正是國民黨，國民黨主席洪秀柱應該要站在責任政治的立場，為議會蒙賄、民主蒙羞向台南人道歉！

邱莉莉表示，再怎麼縝密的買票計劃最終都將面臨洩敗，李全教被判當選無效，除了還給南市乾凈的政治天空，對選舉文化也有激濁揚清的效用；李全教先前已因議長選舉涉賄被停職，今議員選舉涉賄又被判當選無效，買票行為可說是經法院認證，國民黨既選擇包庇在先，已無法切割於後，如何處理李全教涉賄被判當選無效，台南人都在看，已非國民黨內的家務事。

邱莉莉指出，自選罷法五年前規範政黨需為從政黨員選舉賄選連坐受罰以來，迄今年初國民黨竟已被罰超過六千萬元，是國內政黨的第一名，說明國民黨不少候選人仍充滿「錢買票就有」的思維，選風並不如表面般純淨，要提升台灣民主品質，還需全民共同努力。

李全教被判當選無效後，也意味著南市府會互動將進入新局面，邱莉莉強調，民進黨將協助地方執政，在黨籍議員議會席次相對優勢下，加速實踐市民託付，擦亮民主聖地美名。

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  • 國民黨籍台南市議長李全教當選無效民事官司，二審判決當選無效，民進黨南市黨部發言人邱莉莉表示，國民黨主席洪秀柱應負政治責任。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨籍台南市議長李全教當選無效民事官司，二審判決當選無效，民進黨南市黨部發言人邱莉莉表示，國民黨主席洪秀柱應負政治責任。（記者洪瑞琴攝）

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