兆豐涉洗錢案延燒 林全下午4點將說明（直播）
2016-08-30 15:22
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〔即時新聞／綜合報導〕兆豐金控旗下兆豐銀紐約分行因洗錢疑雲日前遭美國重罰57億元，為台灣金融及政治圈投下震撼彈，行政院長林全今日下午4時將出面說明兆豐案查辦過程。
林全將針對兆豐涉洗錢案說明，並強調政府查辦兆豐案勿枉勿縱的基本立場和態度。
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