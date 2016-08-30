北上政院陳情無共識 許厝300鄉民揚言「擱再來」

雲林縣許厝分校的家長及當地居民今天北上行政院抗議，反對遷校。（記者叢昌瑾攝）

2016-08-30 14:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院拍板雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學童遷校，引發部分家長反彈。300名家長與鄉親搭遊覽車今北上抗議，陳情代表進入行政院後，拒絕行政院不願收回遷校的決定，協調會最後不歡而散，鄉民們也揚言將再發動全鄉抗爭。

反對許厝分校遷校的部分家長及麥寮鄉民約300人，今早搭乘遊覽車北上到行政院陳情、抗議，一行人手舉白布條，高呼「拒絕遷校、保護麥寮」口號，列隊往行政院門口集結，一度驚動警方集結人牆駐守大門，最後群眾派出12名代表，進入行政院進行協調。

許厝分校五育基金會主委許、陳情代表許芳餘指出，盼在完全釐清汙染源之前，讓孩子繼續原地就讀，因為遷校會影響孩子心靈，不只許厝分校學童尿意中的TdGA值偏高，政府只憑一個數據就建議遷校，而最關心孩童健康的，就是家長與村民，不應如此抹黑。

許厝分校五育基金會顧問許春生指出，而鄰近其他醫院、行政機關距離比許厝分校更近，政府卻只測一次就決定遷校，未與家長溝通，孩子也有適應問題，整個雲林都被測出尿液有殘留物，他們世居於此，這件事不是遷村、遷校的問題，而只有關廠的問題。

在居民集結於行政院門口，等待陳情代表的過程中，行政院秘書長陳美伶出面率環保署、衛福部和教育部官員，與陳情代表協調、溝通，但最後傳出鄉民不滿行政院拒收回遷校決定，雙方不歡而散，麥寮鄉瓦磘村村長陳志賢，也揚言下次將發動全鄉鄉民進行抗爭。