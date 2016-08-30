| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
兆豐涉洗錢案 林全：成立督導小組、釐清責任歸屬 上尉軍官不明原因嘔吐 送醫搶救未脫險 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 政治

北上政院陳情無共識 許厝300鄉民揚言「擱再來」

雲林縣許厝分校的家長及當地居民今天北上行政院抗議，反對遷校。（記者叢昌瑾攝）

2016-08-30  14:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院拍板雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學童遷校，引發部分家長反彈。300名家長與鄉親搭遊覽車今北上抗議，陳情代表進入行政院後，拒絕行政院不願收回遷校的決定，協調會最後不歡而散，鄉民們也揚言將再發動全鄉抗爭。

反對許厝分校遷校的部分家長及麥寮鄉民約300人，今早搭乘遊覽車北上到行政院陳情、抗議，一行人手舉白布條，高呼「拒絕遷校、保護麥寮」口號，列隊往行政院門口集結，一度驚動警方集結人牆駐守大門，最後群眾派出12名代表，進入行政院進行協調。

許厝分校五育基金會主委許、陳情代表許芳餘指出，盼在完全釐清汙染源之前，讓孩子繼續原地就讀，因為遷校會影響孩子心靈，不只許厝分校學童尿意中的TdGA值偏高，政府只憑一個數據就建議遷校，而最關心孩童健康的，就是家長與村民，不應如此抹黑。

許厝分校五育基金會顧問許春生指出，而鄰近其他醫院、行政機關距離比許厝分校更近，政府卻只測一次就決定遷校，未與家長溝通，孩子也有適應問題，整個雲林都被測出尿液有殘留物，他們世居於此，這件事不是遷村、遷校的問題，而只有關廠的問題。

在居民集結於行政院門口，等待陳情代表的過程中，行政院秘書長陳美伶出面率環保署、衛福部和教育部官員，與陳情代表協調、溝通，但最後傳出鄉民不滿行政院拒收回遷校決定，雙方不歡而散，麥寮鄉瓦磘村村長陳志賢，也揚言下次將發動全鄉鄉民進行抗爭。

廣告
  • 雲林縣許厝分校的家長及當地居民今天北上行政院抗議，反對遷校。（記者叢昌瑾攝）

    雲林縣許厝分校的家長及當地居民今天北上行政院抗議，反對遷校。（記者叢昌瑾攝）

  • 雲林縣橋頭國小許厝分校家長及麥寮鄉鄉民，集結成隊，呼喊「反對遷校」等口號。（記者鄭鴻達攝）

    雲林縣橋頭國小許厝分校家長及麥寮鄉鄉民，集結成隊，呼喊「反對遷校」等口號。（記者鄭鴻達攝）

  • 300名麥寮鄉民及許厝分校家長，於行政院前集結陳情。（記者鄭鴻達攝）

    300名麥寮鄉民及許厝分校家長，於行政院前集結陳情。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 行政院 許厝分校 陳美伶
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：北上政院陳情無共識 許厝300鄉民揚言「擱再來」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.