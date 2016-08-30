「火燒車調查怎沒下文？」侯友宜籲儘快公布真相

2016-08-30 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕7月19日發生遼寧中客團遊覽車火燒車意外，造成26人死亡，新北市副市長侯友宜則質疑，「火燒車的後續調查怎麼就沒下文了？」

侯友宜說，中客驟減，有些人歡喜看待、甘願受，沒有對錯。兩岸關係的政治走向，只能且戰且走且看，「但是我不解的是，火燒車的後續調查怎麼就沒下文了？畢竟是26條人命」。

侯友宜認為，若台灣人在國外發生這樣的悲劇，我們豈能甘心人家不給個交代？「我當年參與調查過千島湖事件，我也曾是火燒車悲劇的家屬，我了解那種含恨的心情。」他呼籲，台灣應該儘快查明公布火燒車的真相。否則，「我們怎能理直氣壯的呼喊陸客來台灣。」