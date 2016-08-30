| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
偵辦兆豐銀案 北檢傳總稽核劉小鈴作證 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 政治

「火燒車調查怎沒下文？」侯友宜籲儘快公布真相

2016-08-30  13:39

〔即時新聞／綜合報導〕7月19日發生遼寧中客團遊覽車火燒車意外，造成26人死亡，新北市副市長侯友宜則質疑，「火燒車的後續調查怎麼就沒下文了？」

侯友宜說，中客驟減，有些人歡喜看待、甘願受，沒有對錯。兩岸關係的政治走向，只能且戰且走且看，「但是我不解的是，火燒車的後續調查怎麼就沒下文了？畢竟是26條人命」。

侯友宜認為，若台灣人在國外發生這樣的悲劇，我們豈能甘心人家不給個交代？「我當年參與調查過千島湖事件，我也曾是火燒車悲劇的家屬，我了解那種含恨的心情。」他呼籲，台灣應該儘快查明公布火燒車的真相。否則，「我們怎能理直氣壯的呼喊陸客來台灣。」

廣告
  • 侯友宜質疑，「火燒車的後續調查怎麼就沒下文了？」（資料照，記者方賓照攝）

    侯友宜質疑，「火燒車的後續調查怎麼就沒下文了？」（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中客團 侯友宜 火燒車
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：「火燒車調查怎沒下文？」侯友宜籲儘快公布真相


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.