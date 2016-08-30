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吳澧培不滿李大維擔任外交部長 李大維：全心付出

2016-08-30  12:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕前總統府資政吳澧培今早接受廣播電台專訪，直言外交部長李大維主張一中原則與九二共識，此人事案完全不恰當。對此，李大維回應表示，他從事任何職務，皆是全心付出，做最大的努力。

前總統府資政吳澧培今天早上接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，周玉蔻詢問對於蔡英文上任100天有何看法，也談到新政府的人事安排。吳澧培認為，蔡英文現在陷入很大危機，如果沒有好好做，就沒有轉機。他也直言，認為蔡英文任用李大維擔任外交部長一職並不洽當。吳澧培的姪子是國安會秘書長吳釗燮，吳澧培說，吳釗燮很欣賞外交部長李大維，但他認為李大維主張一中原則與九二共識，並不適合。他曾就此事和吳釗燮溝通，兩人還因為此人事案絕交，後來他也不再跟蔡總統溝通。

針對此事，李大維回應說，他從事任何職務，皆是全心付出，做最大的努力。

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  • 外交部長李大維自認全心付出。（資料照，記者黃耀徵攝）

    外交部長李大維自認全心付出。（資料照，記者黃耀徵攝）

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