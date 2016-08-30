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台南公共管線圖資防災應用站上國際舞台

2016-08-30  12:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市將硬體管線業務，進行「軟實力」資訊化管理，開啟全國公共管線圖資防災應用，今年在韓國舉行的2016年第7屆西太平洋健康城市聯盟會員大會暨國際研討會，工務局獲邀以「公共管線圖資防災應用」主題參展海報及論文發表，站上國際舞台。

工務局表示，第7屆西太平洋健康城市聯盟會員大會8月29日至9月1日舉辦，攸關路平的道路挖掘管理及城市安全的地下公共管線圖資，該局建立機制、進行圖資調查，逐步深化城市安全，各項評比績效均獲肯定，因此獲邀分享成果。

工務局表示，強化公共管線防災，積極開發各項全國首創功能，包括開放APP免帳號密碼查詢管線圖資、開發地震防災評估系統、強制顯示危險管線圖層，及系統主動將申挖案件與危險性管線套疊等防災功能，進一步保障民眾生命財產安全。

工務局表示，例如台南0206震災中，永康維冠大樓倒塌造成下方各類管線受損極為嚴重，市府就是在第1時間利用圖資系統清查維冠金龍大樓周邊管線，也立即邀集相關管線單位到現場標示管線位置，避免現場搶救機械誤挖地下管線造成2度傷害；同時也協助自來水公司針對緊急供水工程邀相關管線單位作管線協調，以利加速解決民生停水問題，而這兩件事都有1個重點，就是管線資料正確且完整，才能在第一時間發揮了救災的應用。

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  • 台南公共管線圖資防災應用，今年在韓國舉行的2016年第7屆西太平洋健康城市聯盟會員大會暨國際研討會，應邀參展海報及論文發表。（工務局提供）

    台南公共管線圖資防災應用，今年在韓國舉行的2016年第7屆西太平洋健康城市聯盟會員大會暨國際研討會，應邀參展海報及論文發表。（工務局提供）

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