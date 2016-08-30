| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
偵辦兆豐銀案 北檢傳總稽核劉小鈴作證 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 政治

慰安婦議題 亞東關係協會：與日方對話沒有交集

外交部亞東關係協會秘書長蔡明耀。（資料照，記者呂伊萱攝）

2016-08-30  12:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本上週24日正式批准撥款10億日圓（約台幣3億2000萬元）予南韓支援前慰安婦的和解暨撫慰財團（基金會）。外交部亞東關係協會秘書長蔡明耀今表示，已與日方官員見面協商，重申希望日本處理台灣前慰安婦議題，但日方僅說已經誠實面對，雙方對話沒有交集。

日本政府去年針對慰安婦問題向韓國公開表示歉意，並在去年12月與韓國政府達成「最終且不可逆」協議，雙方同意由南韓設置慰安婦救助基金，日本撥款10億日圓。該款項上週於日本內閣會議通過，將用於前慰安婦的醫療、照護等作業。

蔡明耀上午在外交部指出，他在日本正式批准款項的隔天，已經跟日本交流協會官員見面，我駐日代表處人員也在東京與日本官員見面，向日方重申希望日本能夠處理慰安婦議題。但日方僅表示，依據1995年時的「亞洲女性基金」，日本已經誠實處理此問題。蔡明耀認為日方的答覆「不符合我方需求」，因我方的需求是正式道歉、賠償、恢復尊嚴與照顧生活等四大原則，「雙方對話沒有交集」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 亞東關係協會 慰安婦 蔡明耀
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：慰安婦議題 亞東關係協會：與日方對話沒有交集


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.