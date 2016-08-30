慰安婦議題 亞東關係協會：與日方對話沒有交集

外交部亞東關係協會秘書長蔡明耀。（資料照，記者呂伊萱攝）

2016-08-30 12:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本上週24日正式批准撥款10億日圓（約台幣3億2000萬元）予南韓支援前慰安婦的和解暨撫慰財團（基金會）。外交部亞東關係協會秘書長蔡明耀今表示，已與日方官員見面協商，重申希望日本處理台灣前慰安婦議題，但日方僅說已經誠實面對，雙方對話沒有交集。

日本政府去年針對慰安婦問題向韓國公開表示歉意，並在去年12月與韓國政府達成「最終且不可逆」協議，雙方同意由南韓設置慰安婦救助基金，日本撥款10億日圓。該款項上週於日本內閣會議通過，將用於前慰安婦的醫療、照護等作業。

蔡明耀上午在外交部指出，他在日本正式批准款項的隔天，已經跟日本交流協會官員見面，我駐日代表處人員也在東京與日本官員見面，向日方重申希望日本能夠處理慰安婦議題。但日方僅表示，依據1995年時的「亞洲女性基金」，日本已經誠實處理此問題。蔡明耀認為日方的答覆「不符合我方需求」，因我方的需求是正式道歉、賠償、恢復尊嚴與照顧生活等四大原則，「雙方對話沒有交集」。