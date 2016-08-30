吳澧培不滿李大維當外交部長 和姪子吳釗燮「絕交了」
2016-08-30 12:33
〔即時新聞／綜合報導〕前總統府資政吳澧培今接受廣播電台專訪，直言外交部長李大維的人事案完全不恰當，且他也曾跟姪子、國安會秘書長吳釗燮談起這件事，但當時吳釗燮回他「除了我以外，李大維是最適合的」，引發吳澧培不滿，他更爆料2人「絕交」了。
吳澧培今上午接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，談到總統蔡英文的用人問題，主持人周玉蔻詢問，對於蔡英文上任100天的看法，吳澧培語重心長表示，「蔡英文現在確實陷入很大危機，如果沒有好好做，就沒有轉機。」
周玉蔻追問，那吳澧培的姪子、國安會秘書長吳釗燮身為蔡英文的幕僚，是否也應該為此負責？吳澧培說，吳釗燮很欣賞李大維，但他早就提醒李大維主張一中原則與九二共識，他跟吳釗燮說，李大維人事案完全不恰當、不可以用這個人。不過，吳釗燮沒聽進去，還回他，「除了我之外，他（李大維）是最適合的人」。
吳澧培說，吳釗燮不認為綠營有適當的人可當外交部長，因此在這之後，「我和他（吳釗燮）絕交了」。
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