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堅持年金改革 柯文哲：鵝被拔毛一定會叫

2016-08-30  12:18

〔記者郭安家／台北報導〕「監督年金改革行動聯盟」9月3日軍人節將辦大遊行，抗議這波年金改革未見民進黨政府提出具體版本，行政院長林全昨核定12.4萬退休軍公教，明年可領1.5個月慰問金。

對此，台北市長柯文哲今上午於市政會議後記者會表示，年金改革是一定要做、勢在必行，只是說改革的陣痛滿痛苦的，但不改革不行，不改革我們會變成希臘，只是過程當中，「把鵝拔毛叫牠說不准叫，不太可能，鵝一定會叫。」

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  • 柯文哲表示，年金改革是一定要做、勢在必行，只是改革的陣痛滿痛苦的，但不改革不行。（記者方賓照攝）

    柯文哲表示，年金改革是一定要做、勢在必行，只是改革的陣痛滿痛苦的，但不改革不行。（記者方賓照攝）

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