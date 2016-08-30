印度與我九月將簽航空服務協定
2016-08-30 12:13
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與印度訂於9月中旬在台北簽署《航空服務協定》及《農業合作瞭解備忘錄》，雙方正在進行簽署前的最後準備工作。外交部表示，兩協定的簽署預計可以加速觀光交流、航空便利並進一步提升兩國農業交流與合作。
印度內閣會議於6月中旬通過「印度台北協會」和「印度台北經濟文化中心」將簽署《航空服務協定》及《農業合作瞭解備忘錄》，並對外發布聲明。外交部亞太司副司長林恩真今在外交部例會中宣布，雙方將於9月中旬於台北正式簽署兩協定。
林恩真表示，520之後，為落實「新南向政策」，台灣與印度在雙邊關係上進行全方位溝通，其中包括國會工作、農業、航空、科技、經貿、觀光與教育等方面，全面啟動洽商交流。除了今天公佈即將簽署的兩項協定，另有文化面的「阿里山鐵道遺產合作意向書」，正在積極洽談中。
談及印度航空市場，林恩真說，根據國際航空運輸協會（IATA）統計，去年印度國內航空市場成長27.4%，是全球漲幅最大，顯示其市場有很大發展空間。我方與印度簽署此協定，她相信在帶動雙邊觀光、人民交流與經貿互訪等方面，都能有相當助益。目前台灣與印度之間是由華航開設每週3班的直飛航線，據了解是每週滿載，林恩真表示，協定簽署後將鼓勵我國業者與印度航空業者，增加增班、合作機會。農業合作部份，林恩真說，台灣有尖端農業科技技術，以合作備忘錄為基礎，相信未來會有具體合作成果。
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