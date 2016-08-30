無法忍受花蓮人被侮辱 魏嘉賢揚言告段宜康

有媒體報導指出，新科花蓮市長魏嘉賢（右）表示，段宜康侮辱花蓮人，讓他忍不下去，將委託律師向段宜康提告。（資料照，記者王峻祺攝）

2016-08-30 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨於上週六花蓮市長補選失利，民進黨立委段宜康發文表示「沒辦法假裝不鄙視選民」引發風波，昨日出面道歉。但有媒體報導指出，新科花蓮市長魏嘉賢表示，段宜康侮辱花蓮人，讓他忍不下去，將委託律師向段宜康提告。

據《聯合報》報導，魏嘉賢針對段宜康失言一事氣憤表示，民進黨在選舉期間指稱「白狼到花蓮助選」，抹黑魏家是黑道家族，自己都還可以忍，但段宜康侮辱花蓮人，他就忍不下去，將委託律師向段提告。

報導也提到，魏嘉賢更說，9月2日是花蓮市長就職典禮，當天將邀請段宜康到現場向花蓮市民道歉，讓市民們感受到誠意。