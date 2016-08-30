台灣毒販印尼判死 可能提起非常上訴

2016-08-30 11:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕在印尼涉毒遭判死刑的3名台灣人，目前正在研究是否提起非常上訴。外交部再次呼籲國人，製造、運輸、販賣及使用毒品在東南亞國家均屬重罪，勿抱持僥倖心態在海外從事不法，以免觸犯法律，得不償失。

去年11月，3名台灣人涉夾帶安非他命闖關進入印尼，後被印尼最高法院判決死刑定讞。外交部亞太司副司長林恩真今在外交部例會中表示，當事人有意願提起非常上訴，目前正在研究中。我方提供律師人選建議與相關協助。據了解，此案可能在今年內行刑，林恩真對此回應，不清楚具體日期。

另，上週17名台灣人在菲律賓長灘島涉販毒及電信詐騙被逮，林恩真表示我駐菲律賓代表處在這幾天將會前往探視。根據菲律賓警方調查，他們不是涉及電信詐騙，是涉嫌販毒。雖然同行其他5名嫌犯是中國人，但由於在菲律賓有犯罪事實，需要在當地接受調查並受審，目前無遣送中國的疑慮。林恩真也說，除了主嫌以外，其餘16名國人皆可用40萬比索（約台幣27萬3千元）交保，但目前為止無人完成交保程序。

林恩真強調，近期連續發生多起國人在東南亞國家因運毒或電信詐騙遭逮捕的案例，外交部再次呼籲國人，製造、運輸、販賣及使用毒品在東南亞國家均屬重罪，勿抱持僥倖心態在海外從事不法，以免觸犯法律，得不償失。