再出庭火藥濃！周玉蔻嗆馬：我看不起這個人

周玉蔻批評，兆豐銀洗錢案在馬英九任內發生，與他脫不了關係。（記者羅沛得攝）

2016-08-30 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九不滿被資深媒體人周玉蔻影射收受頂新2億元政治獻金，自訴周玉蔻加重誹謗，一審判周無罪，高等法院二審今天上午再次開庭，周、馬兩人皆有到場。馬面對媒體詢問笑而不答，周則是砲火十足，嗆馬「我看不起這個人」。

根據《蘋果日報》報導，周玉蔻批評，兆豐銀洗錢案在馬英九任內發生，與他脫不了關係，「難道不覺得愧疚嗎，不覺得對不起中華民國嗎？」周批評，馬今天為了打壓言論自由的案子，浪費司法資源到高院出庭，「我看不起這個人」。

周玉蔻在2014年底在網路媒體撰文並在政論節目中指出，馬英九團隊收受頂新集團2億元政治獻金，馬隨後自訴控告周玉蔻妨害名譽，另提民事訴訟並求償1000萬元、登報道歉；刑事部分北院一審認定，周有相當理由確信所指摘內容為真實，判周玉蔻無罪，馬提上訴；民事部分仍在北院一審審理中。

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