| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣彈升9.8分 中午暫收31.703元 鳳山陸軍步校教官 疑官舍寢室上吊自殺 昨傳張盛和、蔡友才 北檢今午擬再傳證人 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 政治

新北106年總預算案 舉債1107.84億元

新北市政府市政會議今天由社會局進行專案報告，並通過106年度總預算案。（記者何玉華攝）

2016-08-30  10:40

〔記者何玉華／新北報導〕新北市106年度總預算案出爐，歲入共1430.43億元，較上年度減少12.41億元，降幅0.86％；歲出1595.27億元，較上年度減少16.61億元，負成長1.03％，加上債務償還，今年舉債將達1107.84億元。

新北市政府主計處今天在市政會議提案審議106年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表通過，將於8月底前函送市議會審議。

今年總預算歲入1430.43億元，較105年度減少12.41億元，降幅0.86％，其中稅課收入、補助及協助收入、營業盈餘及事業收入，分別佔歲入總額61.57％、20.15％、5.97％，是比重最高的前3項來源。

歲出1595.27億元，較105年度減少16.61億元，負成長1.03％，其中教科文、經濟發展、社福，分別佔歲出總額的35.52％、16.35％、14.95％，是比重最高的前3項支出。

歲入歲出差短164.84億元，連同債務償還943億元，尚須融資調度1107.84億元，全部以債務舉借彌平。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新北市總預算案 總預算
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：新北106年總預算案 舉債1107.84億元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.