新北106年總預算案 舉債1107.84億元

新北市政府市政會議今天由社會局進行專案報告，並通過106年度總預算案。（記者何玉華攝）

2016-08-30 10:40

〔記者何玉華／新北報導〕新北市106年度總預算案出爐，歲入共1430.43億元，較上年度減少12.41億元，降幅0.86％；歲出1595.27億元，較上年度減少16.61億元，負成長1.03％，加上債務償還，今年舉債將達1107.84億元。

新北市政府主計處今天在市政會議提案審議106年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表通過，將於8月底前函送市議會審議。

今年總預算歲入1430.43億元，較105年度減少12.41億元，降幅0.86％，其中稅課收入、補助及協助收入、營業盈餘及事業收入，分別佔歲入總額61.57％、20.15％、5.97％，是比重最高的前3項來源。

歲出1595.27億元，較105年度減少16.61億元，負成長1.03％，其中教科文、經濟發展、社福，分別佔歲出總額的35.52％、16.35％、14.95％，是比重最高的前3項支出。

歲入歲出差短164.84億元，連同債務償還943億元，尚須融資調度1107.84億元，全部以債務舉借彌平。