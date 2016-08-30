新北106年總預算案 舉債1107.84億元
2016-08-30 10:40
新北市政府市政會議今天由社會局進行專案報告，並通過106年度總預算案。（記者何玉華攝）
〔記者何玉華／新北報導〕新北市106年度總預算案出爐，歲入共1430.43億元，較上年度減少12.41億元，降幅0.86％；歲出1595.27億元，較上年度減少16.61億元，負成長1.03％，加上債務償還，今年舉債將達1107.84億元。
新北市政府主計處今天在市政會議提案審議106年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表通過，將於8月底前函送市議會審議。
今年總預算歲入1430.43億元，較105年度減少12.41億元，降幅0.86％，其中稅課收入、補助及協助收入、營業盈餘及事業收入，分別佔歲入總額61.57％、20.15％、5.97％，是比重最高的前3項來源。
歲出1595.27億元，較105年度減少16.61億元，負成長1.03％，其中教科文、經濟發展、社福，分別佔歲出總額的35.52％、16.35％、14.95％，是比重最高的前3項支出。
歲入歲出差短164.84億元，連同債務償還943億元，尚須融資調度1107.84億元，全部以債務舉借彌平。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 傅崐萁提前請辭？媒體爆：國民黨策略
- 期重回談判桌？張志軍：承認九二共識「各表可談」
- 慰安婦議題 亞東關係協會：與日方對話沒有交集
- 華府最大台灣智庫ＧＴＩ 9／14成立
- 圓山飯店月內賣中資？綠委爆：董座李建榮赴北京…
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 320萬年前人類始祖「露西」 死因揭曉竟是...
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 《四情旅店》串起4段故事
- 天外傳來強烈訊號 引起外星生命聯想
- 氣象局：今秋偏暖 秋颱易與東北季風共伴
- 08/30 各報重點新聞一覽
- 北市醫院暴力頻傳 3年半通報130件
- OhBear微笑觀光列車 日行南台
- 衛武營藝術祭 推百場演出
- 美網》不敵莊佳容搭擋 謝淑薇遭直落二淘汰
- 物價回不去了！一張照片告訴你
- NBA》波許不畏血栓 宣告下季復出
- 金管會︰兆豐案報告 9月底完成
- 赴南非辦美食講座 名廚邀僑胞品嚐家鄉味
- 拍片打亂美夢 林依晨極地蜜月恐泡湯
- 上班一族8月徵文─避免職場「火山爆發」
- 大導宮本亞門：台灣氣氛讓人享受
- SpeXial「撞鬼」 樓梯間聽見喊以綸~以綸~
- 白歆惠顧胎兒 日夜趕戲學會這招
- 〈戀愛怪談系列〉說到愛情 我想起野生動物攝影師
- 〈單身拼圖〉由衷的稱讚 捕獲情場浪子
- 進超商躲仇家 自導自演搶劫招警
- 謝霆鋒2歲生日照曝光！好像兒Lucas
- 台中97路公車延駛苑裡 通樂
- 弱勢童營養早餐補助 每餐提高到40元
- 胎紋合不合格 看一塊錢就知道
- 強辯樂團當雅痞 一搖就破功
- 房市賣壓沉重 全國將近40萬間待售
- 不營業又欠租 集集驛站挨批擺爛
- 今日摩台結算 台股9100上方震盪
- 母被通緝// 女童人間蒸發11年 未上過學
- 自由廣場》高齡駕駛問題的美、日經驗
- 放下堅持與標準 踏上幸福起點
- 「別擔誤小孩上學」 王寶強下通牒要馬蓉交出兒女
- 白歆惠自封「蟻人」 孩子的爸大手筆餵食
- 三重70歲婦人墜樓死亡 警封鎖調查中
- 玩到「中邪」？ 男子不斷大喊寶可夢還尖叫
- 小鐘請客竟吃這個 吳宗憲傻眼
- 威力彩頭獎摃龜
- 警錯把天津當台北 分局長回「看清楚再貼文」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新北106年總預算案 舉債1107.84億元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分