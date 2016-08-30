蔡正元列3大罪狀 要段宜康辭去立委一職
2016-08-30 10:00
〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選落幕，民進黨立委段宜康在臉書PO文「沒辦法假裝不鄙視選民」，引起外界批評，昨他向外界公開道歉。國民黨政策會執行長蔡正元則舉出段宜康的三大罪，並要求他應該離職。
蔡正元說，段宜康犯了不忠、不孝、不義，三大罪應該辭職！對於不忠，蔡表示，段只忠於新潮流，不忠於民進黨，才會在花蓮選戰，不斷質疑民進黨政府的能力，尤其防止賄選的能力，和蔡英文的執政能力。
至於不孝，蔡正元說，段宜康藉口意見不合，開除提拔他的恩師洪奇昌，只為繼續掌控新潮流，為權力欺師滅祖，是不孝的極點；而段領導新潮流，管控花蓮選戰，抹黑國民黨也就算了，還公然鄙視花蓮選民，何況這些選民相當多人，在2014年、2016年都投給民進黨和新潮流，蔡表示這就是不義。
蔡正元認為，段宜康不忠、不孝、不義辭去不分區立委以示道歉並不為過，「反正段宜康辭去，不分區立委的職務還是由蔡英文提名的人遞補，對民進黨非但不生影響還可以減除下次選舉，選民憤怒的反撲」。
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