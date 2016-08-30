期重回談判桌？張志軍：承認九二共識「各表可談」

2016-08-30 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕中方步步進逼，要求蔡政府承認「九二共識」，雙方目前處於中斷聯繫的僵局，據媒體報導，中國國台辦主任張志軍傳出希望重回談判桌的態度，不過，前提同樣是要求蔡政府承認九二共識，但是「各表的問題」是可以談的。

《中國時報》報導，張志軍是近日在北京會見由藍營主導的台灣青年訪問團時，再度提到兩岸僵局問題，整個談話還是重述一個中國原則，強調「兩岸交往總不能是個外交行為」，不過，他也認同蔡總統在日前所說的觀點，兩岸問題是憲法問題，因此，他表示理解兩岸一中態度都基於「自己的憲法」，「理解台灣人會認為自己是中華民國，但大陸的憲法就是中華人民共和國，因此大陸也不能違憲」。

張志軍在談話中特別提及，「各表的問題，都可以來談，要找機會把它講一講，如果都不談，永遠擱置也不好」。

據報導，這個訪問團成員包括國民黨青年代表、台灣大學生、即將赴陸的台生等共35人，8月25日至30日到北京參訪，張志軍在與他們會談時，花近 2.5個小時，其中兩岸問題是當中的重點話題。