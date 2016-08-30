傅崐萁提前請辭？媒體爆：國民黨策略
2016-08-30 08:07
外傳國民黨為了保住花蓮，希望和傅崐萁溝通、合作，要他提前請辭。（資料照，記者游太郎攝）
〔即時新聞／綜合報導〕藍綠將花蓮市長選舉視為花蓮縣長的前哨戰，現在選戰結束，也傳出花蓮縣長可能提前到年底開打！現任縣長傅崐萁涉及的台鳳案，傳出可能在年底宣判，外傳國民黨為了保住花蓮，希望和傅崐萁溝通、合作，要他提前請辭。
《三立新聞》報導，台鳳案若是在年底宣判，若剛好過了12月25日傅崐萁兩年任滿，則可由中央派人代理縣長之位，但現在傳出國民黨希望跟傅崐萁合作請他提前請辭，讓傅的太太、立委徐榛蔚出來選，讓她「代夫出征」。
國民黨立委徐榛蔚不把話說死，受訪時低調回應，強調未來的事情任誰也不曉得，目前就是專心做好自己的事情、自己的工作。
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