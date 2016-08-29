93遊行前 政院公告退休軍公教年終慰問金發放基準

2016-08-29 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕在九三軍公教人員上街頭遊行抗議前，行政院院長林全核定105年的退休軍公教年終慰問金發給對象，維持月退休金基準數額為2萬5千元以下；預計明年春節前10天，將有約12萬4千人，領取1個半月的年終慰問金。

維持月退休金基準「2萬5以下」

根據《聯合新聞網》報導，行政院官員表示，如一名軍公教的月退金為2萬5千元，則1個半月的年終慰問金，最高可領到3萬7500元，仍可發個小紅包給孫兒輩或幼輩。

行政院也在日前貼出公告，表示105年退休、退伍軍公教人員年終慰問金發給對象，其月退休金基準數額仍維持新台幣2萬5千元以下，也就是說，月退金在2萬5千以上，將不能領取任何年終慰問金。