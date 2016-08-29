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行政立法共識 社會宅弱勢比例維持30％

2016-08-29  22:36

〔記者蕭婷方／台北報導〕行政院推動社會住宅，原訂上週四行政院院會要通過「住宅法修正草案」，但社宅提供弱勢族群入住比例過低引爭議，通過修法臨時喊卡。行政立法協調會報今討論住宅法修正草案獲共識，內政部政次花敬群會後受訪時表示，社會住宅保留弱勢比率維持卅％，十二項弱勢認定標準不取消。

據與會者轉述，民進黨立委陳其邁、吳玉琴、李麗芬、王榮璋、李俊俋堅持，過去民進黨主張社會住宅弱勢比例應有三成，認為政府不應憂社會住宅恐產生鄰避效應、遭附近居民反彈就降低，「該堅持的還是要堅持」。

李俊俋事後受訪時表示，弱勢社會住宅比率卅％，這是民進黨長期以來的主張，認為政府應要花時間說服各界、向大眾說明社會住宅照顧弱勢的意義。陳其邁也強調，十二項弱勢身分認定中不乏低收入戶、身心障礙者等，還是應由中央立法保障，避免這些弱勢族群權益被犧牲。

至於提高比例會不會增加過多經費負擔，陳其邁今晚也於臉書上提出社會住宅新建成本試算，若弱勢比例由廿％提高為卅％，總經費將因此增加二百四十億元，分五十年攤還每年約增加四‧八億元，應尚在政府可負擔範圍內。

此外，會中也針對推動長照制度的財源進行意見交換與溝通，行政院與立法院民進黨黨團委員都認為，政府必須儘速建立長照體系，以因應台灣老年化的長期照顧需求。

吳玉琴會後受訪表示，擴大長照財源部分，財政部提加徵贈與稅與遺產稅，每年稅收初估可增六十億元，朝野共識都很高；但金額仍未達先前政策承諾三百卅億元的預算，會中也論及要提高菸捐比率、或增加菸稅等方式籌措財源，現請財政部、衛福部等相關部會再進行財務精算與評估。

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  • 社會住宅示意圖。（資料照，記者劉信德攝）

    社會住宅示意圖。（資料照，記者劉信德攝）

  • 行政立法協調會報今討論住宅法修正草案獲共識，內政部政次花敬群會後受訪時表示，社會住宅保留弱勢比率維持卅％，十二項弱勢認定標準不取消。（資料照，記者廖振輝攝）

    行政立法協調會報今討論住宅法修正草案獲共識，內政部政次花敬群會後受訪時表示，社會住宅保留弱勢比率維持卅％，十二項弱勢認定標準不取消。（資料照，記者廖振輝攝）

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