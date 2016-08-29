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參加餐會2個月後 阿扁身心靈改善許多

2016-08-29  22:50

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁6月北上至凱達格蘭基金會餐會，並與許多老朋友相聚，餐會後2個多月，陳水扁前總統醫療小組召集人、高雄長庚醫院榮譽副院長陳順勝近日表示，阿扁的身心靈改善許多，這場餐會是重要關鍵。

根據《民報》報導，陳順勝表示，陳前總統自去年保外就醫後，心情還是一直放不開，許多動作還是做不來，醫療團隊每個月都會替阿扁安排2次常規復健治療，過程中「好像在教小孩，也像在訓練國手一樣」，雖然阿扁都很認真練習，但成效不彰，他的平衡感、協調性很差，坐著時雙手環抱就站不起來，走路也需旁人協助，否則很容易跌倒，主要是因為腦部無法控制肌肉。

陳順勝指出，阿扁現在無法學習新的事物，有時候連簡單的手指接觸都不會，這也讓陳順勝想到6月餐會時，有泛藍媒體指控陳前總統手抖是假的，他表示，阿扁的醫療紀錄一堆，這麼多醫生見證過，要如何做假，說這種話很可笑。

不過，陳順勝也說，在獄中阿扁一直被洗腦，所有人都對他失去信心，使他情緒低落，以為沒有人支持他、記得他，但餐會過後，阿扁變的更開朗、有笑容，因為那天每個人都很熱情的跟他握手、給他溫暖，他的身心靈也改善許多，現在爬樓梯也比較有力了，但遺憾的是，阿扁的腦部受損回不去了，只會繼續變壞。

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  • 餐會過後，阿扁變得更開朗、有笑容。（資料照，記者羅沛德攝）

    餐會過後，阿扁變得更開朗、有笑容。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 陳順勝表示，阿扁的身心靈改善許多，6月那場餐會是重要關鍵。（資料照，記者張忠義攝）

    陳順勝表示，阿扁的身心靈改善許多，6月那場餐會是重要關鍵。（資料照，記者張忠義攝）

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