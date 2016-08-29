將掌海基會？ 宋楚瑜自爆8月曾會見小英
2016-08-29 21:36
〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統上任百日，海基會董事長仍懸而未決。熱門人選之一的親民黨主席宋楚瑜今（29）日受訪時爆料，8月曾再度與小英會面，雖然沒有透露會面內容，但強調自己「願意全力協助執政黨，把兩岸問題打通」，展現強烈企圖心。
根據《壹電視》報導，宋楚瑜自爆，自己在8月份曾跟蔡英文總統會面，「我不想評論人事的問題，但對於兩岸的問題有一些我的看法， 我特別提到兩岸應該和平發展。」
宋楚瑜也對中國喊話，「我們了解和尊重對岸對於92共識的堅持，但是我們也希望對岸，能夠了解和尊重台灣人對於自由民主的堅持。對岸不可以鴨霸，台灣也必須要務實。」
宋楚瑜最後表示，他在選舉期間承諾過放下藍綠，「所以我也願意全力協助現在的執政黨，把兩岸的問題打通。」
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