雄三誤射是否向官兵求償 國防部：視調查結果

2016-08-29 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今（29）日下午針對雄三飛彈誤射事件舉行記者會，有媒體問到，飛彈毀損部分，是否會向官兵求償，對此國防部法律司法律服務處處長金甌上校表示，檢察官已經就人員毀損彈藥部分起訴，至於是否向官兵求償，以及賠償金額多少，會視調查結果按責任比例分擔。

綜合媒體報導，金甌表示，飛彈的部分，審計法第58和72條有明確規範，不過這起事件除了涉及國有財產法和審計法，還有其他法規，國防部會再檢討。

有記者問到，飛彈為高價武器，國防部是否會求償，金甌表示，責任歸屬部分，國防部會視檢察官起訴內容，調查完成後才會針對是否賠償及賠償金額多少，按照責任比例分擔。