李全教案明天宣判 南市議長補選添變數

2016-08-29 19:42

〔記者蔡文居／台南報導〕停職中的台南市議長李全教當選無效民事官司，明天二審宣判，判決結果將左右未來議會議長人選，若判決當選有效，李還是具有議員及議長身分，但由副議長郭信良繼續代理議長職務；若判當選無效，依法則由議會議決補選，但有議員指該規定未明訂多久時間內補選，屆時恐引發一番角力，也為議長補選增添變數。

根據地方立法機關組織準則第19條及台南市議會組織自治條例第15條規定，議長、副議長出缺時，由議會議決補選之。

國民黨及部分無黨籍議員則傾向「不馬上補選」，不願具名的議員表示，如果議長出缺，依議會自治原則，只要議會大會決議即可不立即補選，內政部也有相關的行政函釋，議長和副議長非同時出缺，不辦理補選，而副議長郭信良，處事圓融，繼續代理，大家接受度較高，而且過去議會為了議長選舉已造成議會內部嚴重對立，希望市長賴清德不要再介入議長選舉。

民進黨團總召林宜瑾則不以為然，她說，議長出缺依規定就是要補選，如果李全教被判當選無效，一切就依正常程序辦理議長補選，不能逾越法律的規定。

由於當選無效官司判決在即，目前國、民兩黨及無黨籍議員，各自進行沙盤演，未來議會開會討論是否補選時，在民進黨席次未過半的情況下，勢必引發一番激辯。

台南市議會現有55席，民進黨團成員有25席，國民黨及無黨籍則有30席，但如果李全教判決當選無效，則由同選區的民進黨候選人王峻潭遞補議員，席次變成民進黨團26席，國民黨及無黨29席。未來如果補選，以民進黨前議長賴美惠呼聲較高。