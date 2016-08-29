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10/1上任 WTO大使朱敬一向王金平辭行

2016-08-29  19:01

〔記者邱燕玲／台北報導〕我國常駐世貿組織（ＷＴＯ）代表團常任代表朱敬一10月1日將前往日內瓦赴任，今日到立法院向前院長王金平辭行，王也給予祝福。

現任駐WTO代表賴幸媛已確定於9月30日交接，朱敬一10月1日上任後，馬上就得為10月國慶酒會相關活動做準備。

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  • 朱敬一（前左）到立法院向前院長王金平辭行。（記者邱燕玲攝）

    朱敬一（前左）到立法院向前院長王金平辭行。（記者邱燕玲攝）

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