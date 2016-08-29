國民黨怎會這麼淒慘？ 林俊憲：看你們幹了什麼事

國民黨主席洪秀柱19日邀請連戰、吳伯雄、馬英九和朱立倫4位前主席商討如何因應黨產爭議。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-08-29 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會將掛牌運作，國民黨黨產恐面臨追討命運，不少藍營高層感到相當擔憂。媒體報導，前國民黨主席吳伯雄哽咽說，「國民黨怎會到這麼淒慘地步？」，對此，民進黨立委林俊憲表示，轉頭看你們幹了什麼事。

《上報》報導，國民黨主席洪秀柱19日邀請連戰、吳伯雄、馬英九和朱立倫4位前主席商討如何因應黨產爭議，一位與會人士轉述當天狀況，稱吳伯雄當天一度哽咽說「我們的黨怎會到這麼淒慘的地步？」，一番話令在場人士感觸很深。

林俊憲透過臉書回應「國民黨怎會到這麼淒慘地步？」，林俊憲表示，轉頭看看你們一直以來對台灣幹的事：白色恐怖、二二八、黨庫通國庫、媚中舔共賣主權。此外林俊憲強調，台灣人才想問你們「台灣怎麼會被你們害到慘成這地步？」