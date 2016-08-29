| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

雄三誤射意外 中科院工程師替高姓中士求情

2016-08-29  18:53

〔即時新聞／綜合報導〕海軍金江軍艦7月1日誤射雄三飛彈事件，擊中在澎湖外海的漁船造成1死3傷。高雄地檢署偵辦近2個月，今依過失致死等罪嫌起訴飛彈中士高嘉駿，對此中科院系統發展中心雄風三型計劃總工程師周勝男表示，高姓中士是在為國家服務時不慎出錯，大家在討論時也應該多點同理心。

根據《三立新聞》報導，周勝男指出，國防部在檢討雄三誤射事件本身外，也應該討論會不會再出現下一個高姓中士，他也提醒大家，高姓中士是在勤訓時出差錯，並非做出傷天害理、作奸犯科的事情，外界討論時應該多一點同理心。

周勝男說，經過雄三飛彈誤射後，中科院已經針對軟、硬體做出改進，但是並非過去忽略，而是東西本來就沒有最好，都是不斷從中改進。雖然這次的事件造成人員受傷甚至死亡，也讓幾千萬的飛彈就這樣飛走了，但是雄三飛彈是「MIT國家製作非常好的產品」，台灣擁有自己的國防武力，這是件不容易的事情，國人應該感到驕傲。

廣告
  • 海軍金江軍艦7月1日誤射雄三飛彈事件，擊中在澎湖外海的漁船造成1死3傷。（資料照，記者陳鈺馥攝）

    海軍金江軍艦7月1日誤射雄三飛彈事件，擊中在澎湖外海的漁船造成1死3傷。（資料照，記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中科院 國防 雄三誤射 高嘉駿
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：雄三誤射意外 中科院工程師替高姓中士求情


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.