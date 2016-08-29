雄三誤射意外 中科院工程師替高姓中士求情

2016-08-29 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕海軍金江軍艦7月1日誤射雄三飛彈事件，擊中在澎湖外海的漁船造成1死3傷。高雄地檢署偵辦近2個月，今依過失致死等罪嫌起訴飛彈中士高嘉駿，對此中科院系統發展中心雄風三型計劃總工程師周勝男表示，高姓中士是在為國家服務時不慎出錯，大家在討論時也應該多點同理心。

根據《三立新聞》報導，周勝男指出，國防部在檢討雄三誤射事件本身外，也應該討論會不會再出現下一個高姓中士，他也提醒大家，高姓中士是在勤訓時出差錯，並非做出傷天害理、作奸犯科的事情，外界討論時應該多一點同理心。

周勝男說，經過雄三飛彈誤射後，中科院已經針對軟、硬體做出改進，但是並非過去忽略，而是東西本來就沒有最好，都是不斷從中改進。雖然這次的事件造成人員受傷甚至死亡，也讓幾千萬的飛彈就這樣飛走了，但是雄三飛彈是「MIT國家製作非常好的產品」，台灣擁有自己的國防武力，這是件不容易的事情，國人應該感到驕傲。