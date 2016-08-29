| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
埔里驚傳槍擊案 男子頭部中彈命危搶救中
 首頁 > 政治

上尉想退伍 洪慈庸催生常備軍士官退場機制

2016-08-29  17:45

〔記者歐素美／台中報導〕陸軍十軍團五二工兵群徐姓上尉，因無意繼續服役，擬申請提前退伍，上週五在陸軍網路信箱及個人臉書上發表公開信，希望軍方成全，讓他提前退伍；十軍團今天表示，徐姓上尉發表公開信後即休假，軍方目前尚未與徐上尉洽談，一切將依規定辦理；立委洪慈庸則催生「陸海空軍軍官士官服役條例第十五條條文修正草案」，希望提供常備軍士官退場機制。

徐姓上尉上週五在陸軍軍網上發表公開信，週六又在個人臉書貼文表示，自己想退伍，但求助無門，經四處探聽獲知想要提前退伍，唯一方法就是「因病停役」，但自己不想假裝精神病而達到退伍目的，懇求增列軍校生服役未滿辦理退伍的辦法。

陸軍十軍團表示， 徐上尉於一百零一年從中正理工學院畢業，需服役至民國一百一十一年期滿才可申報退伍，他曾於今年初表達提前退伍的想法，當時家人不同意，事件後其父親已同意其提前退伍，但徐上尉在發表公開信後就休假返回台東住家，週三才回營，目前軍方打電話只連絡得上他父親，將待其回營再當面溝通，若要提前退伍，將依相關規定辦理。

立委洪慈庸表示，目前軍方只針對志願役提供退場機制，就讀軍校畢業的常備軍士官則至今無人能依軍方的規定提前退伍，除非裝病或有不良行為，否則無法循正常管道提前退伍，因為服務處接獲許多相關陳情，因此提出「陸海空軍軍官士官服役條例第十五條條文修正草案」，並召開公聽會，目前正進行連署，希望下個會期能進入審議，讓就讀軍校的常備軍士官在分發期滿3個月後，若不適應即能透過人評會審查等機制提前退伍。

洪慈庸指出，軍方對「陸海空軍軍官士官服役條例第十五條條文修正草案」並不支持，但軍方至少也應提出對應的方案，讓常備軍士官有辦法循正常管道提前退伍，而非一昧反對。

廣告
  • 時代力量立委洪慈庸。（資料照，記者黃耀徵攝）

    時代力量立委洪慈庸。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上尉 洪慈庸 軍士官 退伍 陸軍
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：上尉想退伍 洪慈庸催生常備軍士官退場機制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.