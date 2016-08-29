上尉想退伍 洪慈庸催生常備軍士官退場機制

2016-08-29 17:45

〔記者歐素美／台中報導〕陸軍十軍團五二工兵群徐姓上尉，因無意繼續服役，擬申請提前退伍，上週五在陸軍網路信箱及個人臉書上發表公開信，希望軍方成全，讓他提前退伍；十軍團今天表示，徐姓上尉發表公開信後即休假，軍方目前尚未與徐上尉洽談，一切將依規定辦理；立委洪慈庸則催生「陸海空軍軍官士官服役條例第十五條條文修正草案」，希望提供常備軍士官退場機制。

徐姓上尉上週五在陸軍軍網上發表公開信，週六又在個人臉書貼文表示，自己想退伍，但求助無門，經四處探聽獲知想要提前退伍，唯一方法就是「因病停役」，但自己不想假裝精神病而達到退伍目的，懇求增列軍校生服役未滿辦理退伍的辦法。

陸軍十軍團表示， 徐上尉於一百零一年從中正理工學院畢業，需服役至民國一百一十一年期滿才可申報退伍，他曾於今年初表達提前退伍的想法，當時家人不同意，事件後其父親已同意其提前退伍，但徐上尉在發表公開信後就休假返回台東住家，週三才回營，目前軍方打電話只連絡得上他父親，將待其回營再當面溝通，若要提前退伍，將依相關規定辦理。

立委洪慈庸表示，目前軍方只針對志願役提供退場機制，就讀軍校畢業的常備軍士官則至今無人能依軍方的規定提前退伍，除非裝病或有不良行為，否則無法循正常管道提前退伍，因為服務處接獲許多相關陳情，因此提出「陸海空軍軍官士官服役條例第十五條條文修正草案」，並召開公聽會，目前正進行連署，希望下個會期能進入審議，讓就讀軍校的常備軍士官在分發期滿3個月後，若不適應即能透過人評會審查等機制提前退伍。

洪慈庸指出，軍方對「陸海空軍軍官士官服役條例第十五條條文修正草案」並不支持，但軍方至少也應提出對應的方案，讓常備軍士官有辦法循正常管道提前退伍，而非一昧反對。