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約談前密會蔡友才 張盛和作證獲請回

2016-08-29  17:13

［記者錢利忠／台北報導］前兆豐金控董事長蔡友才日前因兆豐銀紐約分行遭美方裁罰案，遭台北地檢署約談後改列被告，事後媒體踢爆，蔡友才赴北檢應訊前，曾與前財政部長張盛和餐聚，檢方為釐清兩人餐會內容有無涉及串證等情事，今天下午傳張、蔡2人說明，下午4點多，張盛和訊後以證人身分請回並受訪表示，強調餐會是早就安排好的。

張︰餐會是早就安排好的

媒體報導，蔡友才在22日晚上，曾與張盛和及兩名會計師，在台北市東區某高檔海鮮餐廳密會，因蔡友才一直遭外界質疑，未即時向財政部與金管會陳報有關今年2月紐約金融服務管理署（DFS）的檢查報告，當晚的「蔡張密會」究竟談什麼內容，令人好奇。

張盛和今庭訊後受訪表示，那個餐會是事先安排的，由會計師作東，是要祝賀蔡友才當鑒機資產管理公司的董事長，當晚餐會時，也不知道蔡友才會被約談，沒有外傳的密會及串供等情事，所以事情已如實向檢察官說明，在檢察官面前全部說真話。

至於被追問當部長時有沒有接到兆豐銀違反美方反洗錢法等情資？張盛和表示，「沒有」；並指分行的業務一般都不會向財政部申報。此外，針對兆豐開董事會時，有沒有官股代表知道兆豐銀遭裁罰等相關疏失？張盛和則說，「據我所知，董事會是在8月19日晚上才開，以前都沒有開過。」

關於張盛和擔任財政部長任內，是否知道兆豐金有無被裁罰紀錄？張盛和回應說，「我任內印象中沒有被裁罰（指兆豐）。最後，針對今年3月DFS做出金檢報告時，兆豐銀有沒有向財政部回報？張盛和說，「沒有，國庫署都可以查，不可以講假話的。」

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  • 前財政部長張盛和，今天下午作證後獲請回。（記者錢利忠攝）

    前財政部長張盛和，今天下午作證後獲請回。（記者錢利忠攝）

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