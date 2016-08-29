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蔡政府的4大問題 沈富雄：性格成形、難望翻身

2016-08-29  17:27

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統執政滿百日，民調一路下滑，日前花蓮市長補選也失利。民進黨前立委沈富雄，今（29日）列出他所解讀出蔡政府的4大問題，並指出這些問題是「性格使然」，而性格一旦成形，難望翻身。

沈富雄在臉書發表「百日看小英，三月看四年」一文，點出新政府4大缺失，包括對於總體經濟的陳舊觀念、核心價值的搖擺、雞刀殺牛的無力，以及整體團隊的平庸。沈富雄指出，蔡政府執迷「低薪、低價」的維護，會使台灣比其他先進國家更早進入中高所得陷阱，如此將被韓國揚長而去。此外，新政府明顯欠缺說服人民的能力，意圖討好勞資雙方，卻落到得罪各方。

在年金改革方面，沈富雄指出，蔡政府妄求「共識決」終將失敗，長照財源200億無異望梅止渴。另外，執政團隊雖人多勢眾，卻像國軍毫無戰力、目標零亂。「政策平淡，人不適位，難盡其才。」

沈富雄說，新政府這些缺點大都是「性格使然」，一旦成形，難望翻身，一個人小時了了，大未必佳，而新政府現在如同小孩，在一開始就已萎靡不振，「豈有後望乎？」

沈富雄臉書原文：

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  • 沈富雄29日指出，蔡政府有4大「性格使然」的問題，未來難望翻身。（圖擷自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

    沈富雄29日指出，蔡政府有4大「性格使然」的問題，未來難望翻身。（圖擷自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

  • 沈富雄臉書全文。（圖擷自沈富雄臉書）

    沈富雄臉書全文。（圖擷自沈富雄臉書）

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相關關鍵字： 執政百日 民進黨 沈富雄 蔡英文
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