雲林縣20位特優村里長 服務一級棒

雲林縣長李進勇表揚特優村里長斗六市龍潭里關紋舜（右）。（記者鄭旭凱攝）

2016-08-29 16:25

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣今天表揚20位特優村里長、19位民政人員及14位模範征屬，肯定村里長及基層民政人員長期為民服務的辛勞與用心。

20位特優村里長分別是：斗六市龍潭里關紋舜、斗南鎮東明里楊儒維、虎尾鎮西屯里王文杉、西螺鎮中和里陳泰川、土庫鎮越港里林正清、北港鎮樹腳里郭麗雲、古坑鄉棋盤村張献貞、大埤鄉聯美村顏進祿、莿桐鄉大美村何順良、林內鄉九芎村林俊州。

以及二崙鄉大義村李育旺、崙背鄉南陽村李重勳、麥寮鄉崙後村許一吉、東勢鄉四美村吳鐵全、褒忠鄉田洋村章文祺、台西鄉富琦村林宏諺、元長鄉五塊村蔡龍烟、四湖鄉崙北村吳曜宗、口湖鄉港西村曾瑪琍、水林鄉土厝村蔡陣順。

雲林縣長李進勇表示，受獎的特優村里長都是由各鄉鎮市公所精挑細選，長年熱心地方事務，無論環境整理、疏通排水溝、路燈修理、關懷弱勢、爭取社會福利，甚至斡旋調解村里民眾糾紛等，都不遺餘力且積極配合公所業務推行。