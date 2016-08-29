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瓦解張榮味勢力？台北農產運銷公司傳被撤換總經理

雲林縣前縣長張榮味長期獨霸全國農業各系統，但在農委會和北市府聯手後，張派人馬韓國瑜將被換下，連帶也鬆動了張派從農漁會、合作社等地方組織系統延伸的政治影響力。（資料照，記者廖淑玲攝）

2016-08-29  16:38

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣前縣長張榮味長期掌握全國農業各系統，舉凡中華民國農會、全國漁會、台灣區農業合作社聯合社、台北農產運銷公司等皆由張榮味的人馬所掌控，不過，有網媒報導，張榮味勢力已開始被農委會和台北市政府聯手鬆動。

據網媒《上報》報導，台北農產運銷公司9月28日將召開董事會，農委會將指派民進黨秘書處主任、新系資深核心幕僚蔣玉麟出任總經理，換下代表中華民國農會系統、雲林張榮味勢力的現任總經理韓國瑜，這也意味全台蔬果批發市場龍頭「台北農產運公司」終於打破馬英九、郝龍斌擔任台北市長16年來，長期由雲林張派勢力主導、把持的局面。

報導指出，農委會和北市府柯文哲隊聯手合作，換下代表張派勢力的台北農產運銷公司現任總經理韓國瑜，終於讓長期由張榮味人馬獨霸的全國各農業組織網絡出現破口，也鬆動了張派從農漁會、合作社、省商會等地方組織系統延伸的政治影響力，且張榮味勢力從雲林縣長選舉、立委選戰到此次台北農產運銷公司高層人事角力上，已遭遇接連挫敗。

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