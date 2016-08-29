推薦族群委員人選未獲原民會採用 卑南族民族議會撻伐

推薦人選未獲原民會採用，卑南族民族議會開議撻伐。（記者陳賢義翻攝）

2016-08-29 15:54

〔記者陳賢義／台東報導〕原民會遴聘卑南族族群委員程序，卑南族民族議會有意見，各聚落代表吐不滿，怒斥原民會未以民族議會推薦人選4擇1，不尊重傳統機制，席中議會召集人麥明吉為表負責，一度請辭遭慰留，原民會主委夷將‧拔路兒與會致歉，強調組織法須再修訂，後經表決8比2通過採「條件說」的折衷辦法，同意原民會聘用人選，但巴布麓及卡大地布部落堅持以嚴謹流程，遴用民族議會推薦人選。

原民會未接納民族議會推薦人選，卑南族10部落代表27日透過卑南族民族議會齊聲撻伐，召集人麥明吉率先發難，強調身為召集人，就必須對整起事件負責，連同執行長以卑南族精神、負責任的態度請辭。龍過脈部落代表鄭崗山則表示，民族議會推薦人選未獲採納，問題出在體制上不受尊重，原住民最不喜歡不被尊重。

卡大地布代表、部落主席林金德表示，經過民主程序表決的結果，雖然不符部落期待，但仍予以尊重。條件說依其及出席代表所提意見，歸納出4項決議，包括以後族群委員出缺，一定要遴聘民族議會推薦人選，否則不予配合；修訂原民會委員遴聘要點第8條第1項，原住民代表部份由各族群或議會遴提，期限內未提出，得由原民會遴提；為傳承原住民語言，遴提族群委員最好懂得自己的族語，及取得族語認證；原民會需以卑南族傳統儀式辦理「和解之旅」，為這次未聘用民族議會推薦人選的決定和解道歉。