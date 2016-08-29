中市將成立「數位治理局」攬蕃薯藤創辦人蕭景燈任資訊長
蕭景燈將擔任台中市政府數位治理局首任資訊長。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府為提升數位服務，將在明年1月成立「數位治理局」，負責市政資訊整體規劃與推動、物聯網與寬頻網路基礎建設、市民卡服務整合等業務。數位治理局不設局長，而稱「資訊長」，首任資訊長將由蕃薯藤創辦人之一的蕭景燈擔任。
台中市資訊中心主任黃惠敏今天在市政會議專案報告數位治理局籌備進度，她表示，去年市府資訊系統諮詢會議、智慧城市大挑戰IBM團隊分別建議提升資訊中心為一級機關，由資訊長帶領人員，執行市長政策、擘劃整體資訊科技政策；目前市府已將資訊中心組織編制修訂送人事處，將新增18名員額，目標是106年1月成立數位治理局。
林佳龍聽取報告後表示，數位治理局的成立在國內可說是創舉，絕不能只是「放大版的資訊中心」，而是台中市政府為加速打造智慧城市，因應時代趨勢，所做的積極變革；數位治理局任務也不只是系統發展、主機建置等事項，更肩負創新服務應用、資訊整合、民間產業合作、促進跨域媒合的任務與使命。
林佳龍強調，數位治理局首長不稱「局長」，而是「資訊長」，主要因為資訊是跨單位進行，必須加強市府各機關間資訊的橫向溝通、協調、整合及業務推動，以加速落實台中智慧城市的發展願景。
而首位數位治理局資訊長預定人選為蕭景燈，他在1995年8月與工作夥伴打造了第一個中文WWW搜尋引擎；1998年則與陳正然、吳俊興等人共同創立蕃薯藤數位科技公司，也曾參與中央研究院的「台灣數位典藏與數位學習國家型計畫」。
在數位治理局尚未正式成立前，林佳龍請蕭景燈先擔任籌備處執行長。此外，市府也將成立「智慧城市推動委員會」，由林佳龍主持，並邀請中興大學資工系主任廖宜恩擔任共同召集人。
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