時代力量再加碼 雲林、嘉義黨部年底開張

2016-08-29 15:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量日前因雲林麥寮橋頭國小許厝分校一事，頻對六輕開炮，時代力量立委黃國昌並承諾「在最短的時間內駐點雲林」。時代力量主席團成員、立委徐永明透露，時力除了目前已成立的5個地方黨部外，也將在雲林、嘉義成立地方黨部，今年底或明年初就會開張。

時代力量目前已成立台北、新北、台中、新竹、花東5個地方黨部，預計年底前完成高雄、台南黨部成立。近日六輕污染議題發酵，時力於上週黨內會議拍板定案，加碼在六輕所在地雲林，以及嘉義開設黨部。

時代力量秘書長陳惠敏表示，雲嘉南地方黨部的籌備工作正在同步進行，至於雲林黨部的地點為何？陳惠敏則表示還沒決定。