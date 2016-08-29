許宗力回鍋大法官？ 庭長：將重創蔡總統聲望
〔記者林嘉東／基隆報導〕曾任大法官的台大法律系教授許宗力，被總統蔡英文提名出任司法院院長，違憲爭議聲不斷。
基隆地院庭長陳志祥今天剴切呼籲，許宗力應懇辭總統的提名，不僅可保住自己的學術地位、名聲，也可免陷蔡總統於不義，因為不管將來立法院過與不過，都將重創蔡總統的聲望。
我國憲法增修條文第五條，明定大法官任期八年，不分屆次，個別計算，不得連任。許宗力曾在民國九十二年十月一日至一百年九月卅日擔任過大法官，如今再次被提名大法官兼任司法院長，引發「連任」與「再任」憲政爭議。
總統府替許宗力護航的理由，憲法雖規定禁止「連任」，並未禁止「再任」，只要卸任大法官沒接著做，卸任隔幾年後「再任」就是合法。
基隆地院庭長陳志祥指出，他當司法官廿八年，在他學術認知裡面，憲法增修條文第五條規定「不得連任」，就是不可以再當第二次，連再任都不行。況且，憲法訂定「不得連任」的目的，就是為了保障大法官可以獨立解釋憲法，若改成，每個大法官都有「再任」可能，當初訂定的憲法增修條文便形同具文。
陳志祥解釋，倘若，每一個大法官都有再任的可能，大法官就會為了巴結現任總統，做出迎合總統的解釋，淪為當權者的橡皮圖章，絕非百姓之福。
陳志祥說，民進黨立委挾國會席次的優勢，要強渡關山不是難事，但此憲政爭議，會一直存在，直到許卸任司法院院長，都不會消除。再說，一旦許擔任司法院長，自己都違憲，要怎麼進行司法改革，不僅法官不服，要被改革的當事人，又怎麼會信服，蔡總統又要如何改革司法？
如何解決此僵局？陳志祥認為，既然稱法治國家就應該遵守制度，不然就應修改制度；他建議，立委可以聲請大法官解釋，許宗力回任大法官，有沒有違背憲法，或提出修憲。
陳志祥呼籲，許宗力應懇辭總統的提名，不僅可保住自己的學術地位、名聲，也可免陷蔡總統於不義，因為不管將來立法院過與不過，都將重創蔡總統的聲望。
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標題：許宗力回鍋大法官？ 庭長：將重創蔡總統聲望
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