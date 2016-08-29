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雄三誤射案 軍方：授權及火線交付已更嚴格

國防部29日召開記者會說明金江軍艦飛彈誤射案，國防部代理總督察長吳寶琨出席說明行政調查報告。（記者簡榮豐攝）

2016-08-29  15:09

〔記者羅添斌／台北報導〕檢方針對雄三誤射案起訴三位軍士官，國防部下午指出，在軟硬體的改進上，飛彈的火線交付，以及實彈發射的授權上，都已更加嚴格，以確保安全。

國防部並且表示，軍方已在總統指示下，在兩個月內完成精準武器在射擊及訓練的安全管制措施，並且認為確屬有效，可行。

國防部下午召開臨時記者會，針對雄三飛彈誤射案及後續檢討因應方案提出報告。

國防部代總督察長吳寶琨指出，針對「0701金江艦雄三飛彈誤射案」，國軍遵總統指示「需針對系統性失靈狀況，於二個月完成具體改善」，全案定名為「精訓案」，並以「精準武器部隊控管具體改善」、「制定更嚴謹操演準則」、「嚴格訓練管理紀律」等三大主軸為重點，期能痛定思痛、澈底革新，以精實的訓練、精銳的戰力，重新贏回國軍尊嚴。

國防部說，精訓案執行區分兩階段，第一階段以三大主軸為重點，針對國軍精準武器安全控管，由各軍種先期完成全面自我檢視，繼由總長、三位副總長親率國防部菁英小組，分至三軍及飛指部精準武器部隊實施交叉抽查；經驗證全般改善作為後，國軍各類精準武器部隊所採取之安全管制措施，確屬有效、可行。

國防部表示，第二階段為後續執行，置重點於組織機制、教育訓練、部隊紀律管理等各層面，以澈底矯正過往缺失，重塑部隊訓練新文化。

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  • 金江艦誤射雄三飛彈造成1死3傷，雄檢依過失致死、過失毀損武器等罪嫌起訴誤射飛彈的飛彈中士高嘉駿，另依廢弛職罪嫌起訴射控士官長陳銘修及中尉兵器長許博為等人；國防部今天召開記者會表示尊重高雄地檢署起訴，國防部代理總督察長吳寶琨（左起）、海軍司令部參謀長梅家樹、中科院副院長杲中興等出席說明調查報告。（記者簡榮豐攝）

    金江艦誤射雄三飛彈造成1死3傷，雄檢依過失致死、過失毀損武器等罪嫌起訴誤射飛彈的飛彈中士高嘉駿，另依廢弛職罪嫌起訴射控士官長陳銘修及中尉兵器長許博為等人；國防部今天召開記者會表示尊重高雄地檢署起訴，國防部代理總督察長吳寶琨（左起）、海軍司令部參謀長梅家樹、中科院副院長杲中興等出席說明調查報告。（記者簡榮豐攝）

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