考察都更及綠能 魏明谷率隊訪日

彰化縣長魏明谷（前右 3）率隊訪日。（圖擷取自魏明谷臉書）

2016-08-29 15:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕為打造綠能城市並加速都市發展的更新，彰化縣長魏明谷偕同工商團體代表赴日考察，展開為期7天6夜的東京大阪考察行，今天，一行人拜會大阪市都市整備局，實地參訪大阪著名的阿倍野整體開發地區，汲取日本推動都市更新的成功案例經驗。

7天考察行從8月28日到9月3日，隨團成員包含縣府建設處長戴瑞文、參議林裕修、地政處長劉坤松、新聞處長林德宇、彰化縣工商投資發展策進會總幹事梁志傑、縣議員的中育機械企業有限公司董事長黃育寬、帝寶工業股份有限公司董事長謝綉氣、秀傳醫療體系副總裁黃靖媛、台明將企業股份有限公司總經理林肇騫、加興企業股份有限公司副總經理盧玉娟、龍邑工程顧問股份有限公司執行董事黃代頊等人。

期間，他們將參訪亞洲最大Equis / SOLEQ綠能集團在日本建設的太陽能電廠，拜會三井不動產集團、三菱地所、西武集團等具投資潛力的開發經營團隊，並參訪大阪及東京地區都市更新開發案例。

今天，他們拜會大阪市都市整備局企劃部課長本家正浩、外交部駐大阪辦事處部長洪英傑等人，雙方透過會談交流，互動融洽。

魏明谷表示，台灣當前經濟發展效益並沒有充分反映到都市更新及居住環境品質的改善，縣府為了推動都市更新，進行都市機能生活的改善，盼由參訪大阪市阿倍野都市更新的經驗和大阪市都市更新成果，做為未來縣內進行都市更新的參考案例。（15:58更新）