9月3日軍人節 小英鼓勵軍人穿軍服約會逛街

2016-08-29 14:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見九三軍人節企業敬軍活動參與廠商代表，蔡總統鼓勵國軍在9月3日穿著自己的軍服，和家人、男朋友、女朋友到街上逛街。當軍人穿著軍服，勇敢地走向社會大眾，而社會大眾也能夠張開雙臂，歡迎穿著軍服的軍人，這就是國軍贏回尊嚴的第一步。

蔡總統指出，過去因為擔心少數人在營外的不良行為，破壞國軍的形象，曾經連後送醫院，弟兄都要換上便服，確實有點矯枉過正。事實上，穿上軍服，代表把個人和國家的榮譽穿在身上。責任加重，自我要求也會跟著提高。「我對國軍的弟兄姊妹有信心」。

總統也說，國軍壓力很大，一點點小瑕疵就會被放大。不過，只要努力去做，把最好的那一面表現出來，最終定會得到社會廣泛的認同。在軍人節的前夕，她要特別對退伍軍人及榮民前輩說一聲「謝謝」，並祝福大家「軍人節快樂」。