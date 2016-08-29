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不當黨產委員會將掛牌 洪秀柱揚言「公民不服從」

國民黨主席洪秀柱（左）今天赴桃園市黨部為新任主委楊敏盛（右）佈達。（記者陳昀攝）

2016-08-29  14:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱今天赴桃園市黨部為新任主委楊敏盛佈達，針對不當黨產處理委員會即將在31日掛牌運作，她痛斥《不當黨產處理條例》違憲、違法，製造台灣社會對立。

對於國民黨在花蓮市長補選勝利，洪秀柱表示，「只開一朵花，不代表春天到了。」國民黨歷經九合一選舉、總統大選的失敗至今，她完全沒有一絲喜悅，這次也不會因為小小的勝利而鬆懈，未來還要面臨更多挑戰，持續找回民心。

而對於黨產條例，洪秀柱表示，這是一個違憲、違法的法律，卻在多數暴力之下過關，企圖用非法手段消滅合法的政黨，這種追殺的結果，讓地方黨工無法生存，「我們必須窮盡一切能力，表達我們抗議。」她揚言，國民黨不會不吭聲、等著被宰，「公民不服從，不是民進黨很會搞的運動嗎？」。

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