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隱藏版蚊子館多？ 謝佩霓：透過平台釋放空間

2016-08-29  13:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前出席活動時表示，列管的蚊子館都會逐案處理。文化局長謝佩霓今在「臺北市藝文場館場地租借平台」記者會上坦言，有些場館因為具有文資身份，民眾的確不知道原來可以租借，但對於媒體詢問是否有蚊子館疑慮，謝佩霓回應，透過藝文場地租借平台的建置，「所有空間只要被運用就不是浪費。」

謝佩霓表示，每個館所的人力資源不太一樣，因此在資訊平台的投注也不同，公部門既然要做整合式的服務，就不會有大館、小館的問題，利用平台把人為的因素減到最低，例如可不可申請、要不要開放等，用簡單的方式，透過時段、人數跟活動性質去搜尋，甚至可以按照成本媒合場地。

謝佩霓強調，公有空間過去是以委外或公部門機制進行管理，很難心有餘力，現在希望把餘力、空間跟時段，甚至是沒有被運用，大家擔心比較像是是蚊子館的場館，都可以因此釋放出來，服務更多人。

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  • 北市文化局長謝佩霓今坦言，有些場館因為具有文資身份，民眾的確不知道原來可以租借，希望透過藝文場地租借平台的建置，讓場館空間得以釋放。（記者沈佩瑤攝）

    北市文化局長謝佩霓今坦言，有些場館因為具有文資身份，民眾的確不知道原來可以租借，希望透過藝文場地租借平台的建置，讓場館空間得以釋放。（記者沈佩瑤攝）

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