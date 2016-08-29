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立法院新會期9月13日開議 林揆到會報告並備詢

2016-08-29  13:26

〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院長蘇嘉全今邀集朝野黨團進行協商，會中確認立法院第九屆第二會期將於九月十三日開議；蘇會後接受媒體訪問時也表示，新會期排有預算及人事同意權案，將會非常忙碌。

九月到十二月為立法院法定的集會期，依照立法院立法委員職權行使法，開會日期由協商訂定，蘇嘉全於八月中旬請四黨團進行協商，今早再度邀集朝野協商，確認先前共同決定好的開議日期。

蘇嘉全受訪時表示，九月十三日就是第九屆第二會期的開議日，當天會邀請行政院長林全赴國會報告並備質詢，九月十九日各委員會便會進行召委選舉；此外，總預算案、特別預算案、國營事業預算案還沒完成的，大法官司法院長、副院長的同意權行使，都是下會期要處理，所以下會期會是非常忙碌的會期 。

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  • 立法院長蘇嘉全宣佈9月 13日新會期開議。（記者張嘉明攝）

    立法院長蘇嘉全宣佈9月 13日新會期開議。（記者張嘉明攝）

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