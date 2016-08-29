民進黨種子培訓營 舉起麥克風可以侃侃而談

2016-08-29 13:12

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市黨部28日、29日於桃園市復興區青年活動中心舉辦「第一屆民主進步黨桃園市黨部基層培訓營」，邀請市黨部執評委、黨籍立法委員與議員及其助理、各區主任與黨工等70餘人參與，培訓內容以介紹民進黨黨綱黨章、社團成立與經費核銷的說明、麥克風手的訓練與團隊山訓為主軸，市長鄭文燦也到場鼓勵學員學以致用、滿載而歸。

民進黨桃園市黨部主任委員呂林小鳳指出，為了讓參與培訓營的學員在短短2天能有實質上的收穫，兩天的課程規劃包含邀請黨內資深講師說明民進黨創黨的歷史、黨史的沿革以及黨章黨規的精隨，另專業人士指導社團成立與經費核銷相關課程，讓學員擁有舉辦活動及經費申請的專業知識。

麥可風手訓練委請口語表達經驗豐富的前輩，協助學員克服麥克風恐懼，未來面對群眾可以舉起麥克風便侃侃而談；營隊結束能回到各自的工作單位，將所學回饋鄉里，成為民進黨服務鄉里的種子部隊。

呂林小鳳表示，為實踐「深耕地方」理念及落實本黨部「培育在地人才」的精神，未來會安排更多專才專訓課程。