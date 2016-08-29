雄三誤射 就是這5大嚴重疏失導致憾事發生

海軍金江艦日前在操演時誤射雄三飛彈，擊中在澎湖外海的漁船造成1死3傷，漁船呈半毀在海上漂流。（資料照，記者黃佳琳攝）

2016-08-29 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕海軍金江艦誤射雄三飛彈案，高雄地檢署偵辦近2個月，今依過失致死、過失毀損武器、廢弛職等罪嫌起訴飛彈中士高嘉駿、士官長陳銘修及中尉兵器長許博為等人。檢方認定全案屬過失意外，惟因其中5件連貫的重大疏失，才導致憾事發生。

這5大嚴重疏失如下：

1、金江艦上4具飛彈發射箱均接上火線。

2、遭發射的第3號飛彈並未裝上測試模擬器。

3、未注意操作模式為「作戰模式」而非「訓練模式」。

4、將發射模式設為「雙彈」，未裝模擬器的飛彈直接射出。

5、資深幹部督導不周，把高嘉駿獨留在戰情室，導致意外發生。

檢方起訴內容指出，金江艦今年7月1日上午在左營軍港，準備執行年度「甲操」測驗，飛彈中士高嘉駿與射控士官長陳銘修到艦上戰情室，演練雄三飛彈飛射程序，期間陳銘修因故暫時離開，高嘉駿獨自留在戰情室內，就在他自行練習時，不慎誤射飛彈到澎湖海域擊中「翔利昇」漁船，造成船長黃文忠死亡，3名船員受傷。