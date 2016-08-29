低薪解方？ 曾銘宗：促上市櫃薪資水準透明
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣低薪情形嚴重、人才外流，國民黨立委曾銘宗今表示，希望透過上市上櫃公司薪資水準及調薪資訊的揭露，讓社會知道是哪些企業低薪，進而創造良性循環。
工商協進會副秘書長邱一徹認為，若強制公開企業薪資水準，只會使勞資對立情況更嚴重，還會衍生惡性挖角問題。證交所組長陳長惠則說，現行規定中，企業繳交年度財報必須揭露員工費用總數，將來若有進一步調整，證交所也願意配合。
曾銘宗今天上午在立法院舉行「上市（櫃）公司公布薪資水準及調薪情況之可行性座談會」，邀集經濟部、勞動部、工商協進會、全國工業總會、全國商業總會、中小企業總會、證交所、櫃買中心等單位代表，共同研討公開薪資水準及調薪情況的可行性。
曾銘宗說，勞工是企業發展最重要的資產，但是根據統計，去年受僱者月薪不到三萬者佔38%，月薪不到四萬者佔68%，低薪情況非常嚴重。他分析，低薪原因包括老闆分享盈餘給員工的比例下降、台灣三角貿易結構無益於國內就業、產業結構轉向服務業為主與教育政策失靈。今天舉行座談會，就是希望鼓勵企業將盈餘分配給員工，同時研討揭露加薪資訊的可行性，以期帶動企業跟進，創造良性循環。
資方代表工商協進會副秘書長邱一徹表示，社會氛圍把低薪現象歸責給企業，對企業很不公平，因為造成低薪的原因很多，薪資停滯也不是台灣特有的情形。若立法強制公開薪資水準，他認為只會加深社會對立、勞資對立，並衍生惡性挖角的情形。
常在國際法律事務所律師孫小萍則說，經常性薪資不包含獎金和加班費，在薪資結構呈現上會失真，實際上低薪情形沒有呈現出來的那麼嚴重。孫小萍認為，薪資水準是總體經濟的問題，立法強制公開會使得企業對手可以回算人事成本、輕易挖角，也有洩露個資的問題，更等同以行政手段干涉企業營運。
證交所組長陳長惠則說，證交所有編制「台灣高薪100指數」，供各界參考。另根據現行上市（櫃）公司資訊揭露法規，已規定企業年度財報裡必須揭露員工福利費用總數，內容包括薪資、勞健保、退休金、浮動獎金與其他福利。若有共識，未來證交所也願意配合調整。
曾銘宗回應，將總數除以員工人數，再將企業排序就能得到清單，但需要有人把這個數據撈出來。
金管會證期局副局長張振山則說，國際文件顯示，讓公司自願揭露的效果遠大於強制。目前自願揭露調薪資訊的企業並不多，提供誘因、用市場機制鼓勵揭露，可能比較會有良性效果。
曾銘宗說，現在有三種方案，一是修法強制申報，但就現階段看來不太可行；二是將證交所現有的數據撈出來，對外公布清單，這似乎較可行、也是他期望的；另外是將薪資水準與調薪資訊的揭露，納入公司治理評鑑，以鼓勵的方式促成公開。
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