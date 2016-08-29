花蓮市長補選勝利 洪秀柱：沒有一絲喜悅

2016-08-29 12:36

［記者陳昀／桃園報導］國民黨主席洪秀柱今天赴國民黨桃園市黨部為新任主委楊敏盛佈達，對於國民黨在花蓮市長補選勝選，她說，略感安慰但沒有一絲喜悅，會持續警惕自己未來還有許多挑戰，尤其立法院通過不當黨產處理條例後，國民黨面臨的環境將更加險峻。

針對段宜康在花蓮市長補選結果出爐後，一席鄙視選民的言論，洪秀柱說，她看到一篇評論寫「委員個人可以失態、民進黨不可以失格」，認為這是很好的註解，她也想問，民進黨失了格要如何挽回？

「只開一朵花，不代表春天到了。」洪秀柱表示，國民黨歷經九合一選舉、總統大選的失敗至今，她完全沒有一絲喜悅，這次也不會因為小小的勝利而鬆懈，未來還要面臨更多挑戰，持續找回民心。

洪秀柱說，惡法亦法、國民黨將遵守法律，不當黨產處理條例違憲、違法，卻在多數暴力之下過關，企圖用非法手段消滅合法的政黨；她說，對於這種針對性的立法，國民黨不會不吭聲、等著被宰，會嚴正抗議，「公民不服從，不是民進黨很會搞的運動嗎？」。

洪秀柱表示，合理處理國民黨黨產、必要時捐作公益都是可以接受的，追殺的結果只是讓地方黨工無法生存，製造台灣社會更深的對立、分化和仇恨，但國民黨中央黨部將盡所能保障所有黨工權益，也會和黨工協商、安定民心。