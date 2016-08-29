花蓮補選失言 蘇嘉全：段宜康已道歉 事件應告一段落

2016-08-29 12:29

〔記者蕭婷方／台北報導〕花蓮市長廿七日補選民進黨敗後，民進黨立委段宜康在臉書發文「我可以假裝尊重選舉的結果，但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」，事後段已刪文、道歉，但仍引發爭議。立法院長蘇嘉全今印度國會下議院議員米納（HarishChandra Meena）等人前被詢及此事時表示，段宜康已道歉，事件應告一段落。