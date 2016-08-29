兆豐銀洗錢案 北檢擬傳主管機關人員作證

2016-08-29 12:27

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法案，上週傳喚兆豐銀副總梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處長莊瑞中等3人作證後，為加快傳訊及調閱資料的進度，承辦檢察官已親赴兆豐銀召開臨時偵查庭；據悉，今天下午檢方將另傳喚相關主管機關人員到北檢作證，現聯繫中。

自本月23日起，檢方已陸續傳喚兆豐銀前後任董事長蔡友才、徐光曦；24日傳喚已口頭請辭的兆豐銀總經理吳漢卿；25日傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處處長莊瑞中；26日檢察官親赴兆豐銀坐鎮，直接在兆豐銀召開臨時偵查庭訊問證人。

此案目前採行政、刑事分頭進行調查，關於刑事調查部分，全案目前僅蔡友才被告發，而被列為被告，訊後並遭限制出居、出境及出海。檢方已向財政部、金管會及兆豐金調閱資料，並取得與「巴拿馬文件」有關的200多個兆豐銀客戶名單，持續過濾中。

關於行政調查部分，上週五開始，金管會已分批約談兆豐金控人員，首波被約談對象是兆豐金副總經理梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處長莊瑞中；上週六約談董事及監察人，昨天則約談蔡友才、吳漢卿。