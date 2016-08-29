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雄三誤射起訴3官兵 雄檢：確認全案是意外

2016-08-29  12:20

〔記者黃建華／高雄報導〕海軍金江艦今年7月1日誤射雄三飛彈造成「翔利昇」漁船船長黃文忠等1死3傷案，高雄地檢署偵辦近2個月，今天依過失致死、過失毀損武器等罪嫌起訴誤射飛彈的飛彈中士高嘉駿，另依廢弛職罪嫌起訴射控士官長陳銘修及中尉兵器長許博為等人。

檢方認定「全案確是過失意外，並無任何陰謀或不法動機。」至於全案是否有洩密部分，則另行偵查中。

檢方認為，高嘉駿獨自在戰情室演練飛彈發射操作，並按鈕發射飛彈，涉嫌業務過失致死、業務過失傷害及陸海軍空刑法過失毀壞武器罪，士官長陳銘修讓高獨自在戰情室操作，兵器長許博為未依規定一次發給5支火線，都涉嫌廢弛職務罪，艦長林伯澤則無過失。

檢方起訴內容指出，金江艦今年7月1日上午在左營軍港，準備執行年度「甲操」測驗，飛彈中士高嘉駿與射控士官長陳銘修到艦上戰情室，演練雄三飛彈飛射程序，陳銘修暫時離開之際，高嘉駿仍自行練習，結果誤射飛彈到澎湖海域擊中「翔利昇」漁船，造成船長黃文忠死亡、3名船員受傷。

高雄地檢署襄閱主任檢察官黃元冠強調，為釐清事發原因，專案小組檢察官先後多次前往停泊於左營海軍基地之金江艦、興達港內之「翔利昇」號漁船實地勘驗，並就現場鑑識及法務部法醫研究所法醫師進行解剖時所採集之檢體送交國家中山科學研究院進行鑑定；查扣相關人之電腦、行動電話進行分析；調閱其通聯紀錄、金融帳戶及近年入出境紀錄等資料；先後召開57次偵查庭，傳訊被告與證人多達82人次。

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  • 雄三飛彈誤射「翔利昇」號漁船釀成1死3傷案，高雄地檢署偵結，起訴金江艦中尉兵器長許博為、射控士官長陳銘修與飛彈中士高嘉駿等3人。（記者黃建華攝）

    雄三飛彈誤射「翔利昇」號漁船釀成1死3傷案，高雄地檢署偵結，起訴金江艦中尉兵器長許博為、射控士官長陳銘修與飛彈中士高嘉駿等3人。（記者黃建華攝）

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