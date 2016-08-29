蔡總統接見奧運代表團 單項協會獨立仲裁小組

總統蔡英文接見奧運代表團，提出四項單項協會改革原則。（取自蔡英文臉書）

2016-08-29 12:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕羽球選手戴資穎球鞋事件，讓外界注意單項協會問題，總統蔡英文今天接見里約奧運代表團，戴資穎並未現身，不過，蔡總統致詞時提出四項改革原則，希望設立外部獨立的仲裁小組，如果選手及教練認為受到不公平待遇，可得到公正、迅速的仲裁機會。

蔡總統致詞時指出，選手與教練不斷苦練，追求卓越，政府要打造更好的體育環境，讓大家沒有後顧之憂，可以全力拚戰，「尤其是在單項運動協會的改革，政府現在就要開始推動」。

總統說，首先要推動單項協會的組織開放化、推動組織改革，讓更多人可以參與運作。體育署、內政部將合作，來改革協會的組織，讓它更開放、更專業、更具代表性，並且設置獨立公益理事，參與決策及監督。

第二、要推動營運專業化，應該在公開、透明、專業原則，建立未來教練與選手的遴選制度，會議運作也要引入企業界與體育界的專業人才，制訂標準作業流程，做為稽核的標準，同時追蹤掌握工作進程。

同時設立外部獨立的仲裁小組，如果選手及教練認為受到不公平待遇，可得到公正、迅速的仲裁機會，也不能再如外界所指的「秋後算帳」。

第三、要做到財務透明化，公開透明的財務管理機制是基本原則，同時，有關贊助商的合約衝突的問題，也應該參考國際案例，並且在維護選手權益的原則下，建立規範機制。

第四、要落實績效考核客觀化，單項協會的獎助，要建立客觀的績效標準，所有的獎勵補助都要依標準來做。