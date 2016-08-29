蔡政府接連出包 國民黨批用人不當卻「道歉」？
2016-08-29 11:45
國民黨批評蔡英文政府識人不明、用人不當。（記者林良昇攝）
〔記者林良昇／台北報導〕花蓮市長補選國民黨獲勝，民進黨立委段宜康在臉書上PO文稱「鄙視選民」引發非議，國民黨今召開記者會，批評蔡政府識人不明致用人接連出包，國民黨文傳會副主委洪孟楷說，對他未能假裝沒有看見新政府許多用人的不當而進行批評，跟大眾道歉，但往後還是會不斷道歉。
國民黨今召開記者會，指出蔡英文政府上任百日以來的許多用人不當，認為不當黨產處理委員會主委顧立雄、兼任委員羅承宗、司法院長提名人許宗力、前司法院副院長提名人林錦芳、段宜康等人不適任。
洪孟楷還特別說他必須要道歉，洪解釋，因為他未能漠視顧立雄「自己的主委自己設」成為總統蔡英文政治追殺的打手，也未能假裝沒看見羅承宗曾違反著作權法遭判刑的事實，但為了進在野黨天職，往後他還是會不斷道歉。
洪孟楷認為，行政機關用人都有一套標準，以通傳會（NCC）為例，規範NCC委員在任職前3年不能出任政黨專任職務、參與公職人員選舉或在其他公營事業擔任有給職職務，但不當黨產委員會完全忽視這一套標準，所有委員過往履歷全都是和綠營相關，全都非常有爭議性。
國民黨文傳會副主委胡文琦則痛批，在司法院長的提名上，許宗力和蔡英文總統在玩「在任」和「連任」的文字詭辯遊戲，胡認為，參照國外相關案例，大法官是崇高的職務，其立法精神原意和意旨，不是蔡總統可以私相授受只為了遂行個人自由意志。
胡文琦也批，段宜康目前擔任民進黨不分區立委和政策會執行長，段的話透露只有投給民進黨的選民才是人，沒有投的不是選民、不是人，是自我封建優越感，段宜康「不要讓蔡英文不開心」，應知所進退，辭去立委職務。
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